الجيش الأردني يحبط عملية تهريب مخدرات جديدة من سوريا

أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، في رابع محاولة يعلن عنها منذ الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني الجمعة إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري".

وأوضح بأنه "تم العثور على 278 ألف حبة كبتاجون، 1738 كف حشيش (قطعة من مادة الحشيش المخدر بحجم كف اليد)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وتعد العملية هي الرابعة التي يعلن عنها الجيش الأردني على مدار 4 أيام متتالية.

والثلاثاء، أعلن الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في اشتباك مسلح مع مهربين، فيما أحبط الأربعاء المحاولة الثانية، وقتل الخميس مهربا في عملية ثالثة.

وشهد الأردن في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا مع مسؤولين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.