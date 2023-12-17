خرق جديد في مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا على يد نظام الأسد

استهدف قصف للنظام السوري المناطق السكنية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا ما تسبب في إصابات بين المدنيين، السبت.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قوات النظام والميليشيات الإرهابية المدعومة إيرانياً، قصفت بالأسلحة الثقيلة مركز مدينة إدلب، من مواقع تمركزها في مدينة سراقب، شرقي إدلب.

وأسفر القصف عن إصابة 4 مدنيين، حسب مصادر في الدفاع المدني (التابعة للمعارضة).

نُقل المصابون إلى مشافي المناطق المجاورة لتلقي العلاج.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.