ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19 ألفاً و453

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 19 ألفاً و453، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19.453 شهيداً، و 52.286 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف القدرة أنه "خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، وصولاً إلى قصف مجمع ناصر الطبي (جنوب)، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عبر منصة "تلغرام"، تعرض "مجمع ناصر الطبي" بمدينة خانيونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية، أسفر عن مقتل طفلة.

وأشار القدرة إلى أنه "وصل للمستشفيات 151 شهيداً، و 313 إصابة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا (شمال)، و لازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

والأحد، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية كاملة في بلدة جباليا بمحافظة شمالي قطاع غزة، وفق شهود عيان للأناضول.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية