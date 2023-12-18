الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى الشفاء بغزة بالطيران وسلاح الدبابات

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء غربي مدينة غزة، فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بوابة المستشفى وساحته بعدد من القذائف.

واستشهد في الاعتداء عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح.

وذكر شهود عيان أن القصف تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية من المناطق الشرقية لمدينة غزة بعد أن توغلت الدبابات الإسرائيلية في أجزاء منها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن "ما يقوم به الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمراكز الطبية جزء من سياسته لتصفية القطاع الصحي في غزة وإسقاط المنظومة الصحية".

وأضاف القدرة، لمراسل الأناضول، أن "القصف الإسرائيلي للشفاء تركز على ساحة المستشفى ومبنى الجراحات التخصصي ما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأشار إلى أن المستشفى يؤوي آلاف النازحين الذين خرجوا من منازلهم قسرا من المناطق الشرقية والشمالية للقطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية فرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حصارا مطبقا واستهدافا مباشرا لمستشفى "الشفاء" ما أدى إلى "مجازر" بحق المرضى وجرحى الحرب والطواقم الطبية والنازحين.

كما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية المستشفى وقصفت عددا من مبانيه كما نفذت الجرافات العسكرية عمليات تجريف واسعة في باحاته ودمرت مولدات الكهرباء والأجهزة الطبية الأساسية في المستشفى، وفق بيانات سابقة لوزارة الصحة بغزة.

وفي 25 نوفمبر، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بعد نحو 10 أيام على اقتحامه.