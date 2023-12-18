الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفوز بولاية ثالثة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6 بالمئة من أصوات الناخبين الصحيحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة حازم بدوي، بالعاصمة القاهرة بعد أيام من إجراء الانتخابات خارج وداخل مصر، تحت إشراف قضائي وتأمين أمني واسع.

وشهد سباق الانتخابات المنقضي تنافس 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/ مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/ معارض) فريد زهران.

وكانت الانتخابات الرئاسية أقيمت داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت إشراف 15 ألف قاض، فيما تم اقتراع المصريين بالخارج في الفترة من 1 إلى 3 من الشهر ذاته، في 121 دولة.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات المصرية، في المؤتمر الصحفي، ذاته، أن عدد من كان يحق له التصويت بلغ 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا، مشيرا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت 66.8 بالمئة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية والتلفزيون الحكومي وتابعته "الأناضول".

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9 بالمئة من إجمالي الحضور، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1 بالمئة من إجمالي الحضور، وفق بدوي.

وقال إن السيسي حصل على نسبة 89.6 بالمئة بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وحصل المرشح حازم عمر، على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا بنسبة 4.5 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، وصوت مليون و776 ألفًا و952 صوتًا إلى المرشح فريد زهران بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

كما حصد عبد السند يمامة 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأوضح بدوي، أن الهيئة اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسة، وتضمنت فوز السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية لمدة 6 سنوات.

وأوضح أن الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة رئاسته الحالية مطلع العام المقبل.

وأكد أن "نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر"، دون تفاصيل أكثر.

وعقب إعلان النتائج، قدم رؤساء وشخصيات مصرية وعربية التهاني للسيسي، في مقدمتهم، رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، ورئيس فلسطين، محمود عباس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

وهذه ثالث ولاية رئاسية للسيسي، إذ يتولى السلطة منذ 2014، حيث حكم في ولاية أولى بين 2014 و2018، ثم في الثانية بين 2018 و2024، عندما رفعت مدة الولاية الرئاسية بتعديل دستوري من 4 إلى 6 سنوات.

ووفق المادة 140 المعدلة عام 2019 من الدستور المصري، "لا يجوز أن يتولى الرئيس المنتخب الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".