بعد فوزه بولاية ثالثة.. السيسي يعد باستكمال "الحوار الوطني" والسعي لوقف حرب غزة

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، باستكمال "الحوار الوطني" بين مختلف القوى والأحزاب السياسية بمصر، مع "استنفار كل الجهود للحليولة دون استمرار الحرب على قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة متلفزة للسيسي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوزه بفترة رئاسية ثالثة تمتد حتى 2030، وفق بيان الرئاسة المصرية.

والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في مؤتمر صحفي، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات الناخبين الصحيحة.

وقال السيسي، في كلمته: "أعبر عن عظيم تقديري لكل المصريين الذين شاركوا في حدث الانتخابات المهم، في هذا الظرف الدقيق، الذى تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات".

وأضاف أنه "يأتي في مقدمة تلك التحديات، الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية (في غزة)، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلســطينية بشكل عام".

وأوضح أن "اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله، من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية".

وتابع الرئيس المصري: "أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة (..)، وسأكون صوت المصريين جميعاً مدافعاً عن حلمهم، وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية".

وبدأ الحوار الوطني في مصر منذ أكثر من عام، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء المحسوبين على قوى وحركات معارضة، ويطرح "الحوار" ملفات عدة للنقاش منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وشهد سباق الانتخابات الذي أجرى في ديسمبر/ كانون أول داخل وخارج البلاد، تنافس 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (يتولى السلطة منذ 2014)، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/ مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/ معارض) فريد زهران.