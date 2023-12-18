جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه اليوم إلى 7، والحصيلة الكلية (المعلن عنها) منذ بداية الحرب إلى 461 قتيلاً.

وقال الجيش، في بيان، إن "الرائد يارين جاهالي (22 عامًا)، من رحوفوت (وسط)، وهو قائد فصيلة في دورية جفعاتي، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة".

وأضاف أن "الرائد (احتياط) نتانئيل سيلبيرج (33 عاماً) من (مستوطنة) نعما (شرق الضفة الغربية) قائد فريق في وحدة ياهالوم، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من كتيبة الهندسة 605 بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلته".

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 461، وفق ذات البيان.

وبمقتل الضابطين ترتفع حصيلة العسكريين الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتلهم اليوم الاثنين إلى 7.

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 جنود في معارك بقطاع غزة، كما أعلن لاحقا في بيان منفصل عن مقتل جندي آخر.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلحة، وفق اعتراف مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن جيش بلادهم يدفع "ثمنا باهظا" في غزة.