وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من نظيره الأمريكي بلينكن، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة: "تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم (الاثنين)، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن".

وجرى خلال الاتصال، وفق الوكالة، "مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التقى بلينكن، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وبحثا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، فيما أكد ولي العهد خلال اللقاء رفض المملكة استهداف المدنيين في القطاع.