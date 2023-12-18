وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل ويجدد "التزام واشنطن الحديدي بأمن إسرائيل"

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إلى إسرائيل صباح اليوم في زيارة رسمية وسط عمليات الجيش المستمرة على قطاع غزة منذ شهرين.

وقال أوستن في منشور على منصة "إكس": "سأجدد التأكيد علي التزام الولايات المتحدة الحديدي بأمن إسرائيل، وسأناقش عمليات الجيش الإسرائيلي لتفكيك حماس، وأؤكد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

من جهتها، ذكرت قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أوستن وصل إلى إسرائيل، برفقة رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة للجيش الأمريكي، تشارلز براون.

وبينما لم يتم الإعلان عن جدول زمني لزيارة أوستن، إلا أنها تأتي عقب زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأسبوع الماضي إلى تل أبيب، وبعد أيام من تصريحات حادة للرئيس جو بايدن دعا فيها إسرائيل إلى "بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين" في غزة.

وبحسب تقارير إعلامية، تهدف زيارات المسؤولين الأمريكي لتل أبيب إلى حث الأخيرة على الانتقال بعملياتها العسكرية في قطاع غزة إلي مرحلة ثانية تكون فيها الأهداف أكثر تركيزا تستهدف بشكل مباشر مقاتلي "حماس"، وتقلل من عمليات القصف العشوائي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء بحسب آخر إحصائية أعلنت مساء الجمعة، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق مصادر فلسطينية وأممية.