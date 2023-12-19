إسرائيل تعلن قصف موقع لجيش النظام السوري ردا على إطلاق قذائف صاروخية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه قصف موقعا للنظام السوري ردا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه الجولان المحتل، من داخل سوريا.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس": "قبل قليل تم رصد عدد من الصواريخ التي عبرت من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في مناطق مفتوحة، وتم تفعيل صافرات الإنذار".

وأضاف: "هاجمت قواتنا بالمدفعية مصادر النيران في الأراضي السورية، كما هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا للجيش السوري، ردا على عمليات الإطلاق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان منفصل، "تفعيل صافرات الإنذار في الجولان السوري المحتل، بعد إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي السورية".

ولم يعلق النظام السوري على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه، حتى الساعة 20:45 (ت.غ).

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية تجاه إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 19 ألفا و453 قتيلا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.