ارتفاع حصيلة "العدوان الإسرائيلي" على غزة إلى 19 ألفاً و667 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة "العدوان الإسرائيلي" على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "19 ألفا و667 شهيداً و52 ألفا و586 مصابا".

جاء ذلك في بيان لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، أصدره مع مرور 74 يوماً على الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وقال القدرة إنه خلال الساعات الماضية "ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأوضح أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ إعدامات وإبادة جماعية شمال غزة، بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيه ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة".

كما أشار إلى أن مستشفيات جنوب غزة "باتت عاجزة أمام الأعداد الهائلة من الإصابات".

وفي السياق، كشف القدرة عن "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 99 من الكوادر الطبية في قطاع غزة في ظروف قاسية، تشهد امتهان لكرامتهم الإنسانية، والاستجواب تحت التعذيب والتجويع".

وقال إن من بين معتقلي الكوادر الطبية في غزة "مدراء مستشفيات شمال غزة، وهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، ومدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت، ومدير مستشفى العودة أحمد مهنا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن القدرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى "العودة"، وحولته إلى ثكنة عسكرية، احتجزت بداخله عشرات الكوادر الطبية والمرضي والنازحين.

ولفت أيضاً إلى اعتقال القوات الإسرائيلية "10 من الكوادر الصحية من مستشفى العودة".