الجيش الأردني: قواتنا اشتبكت مع المهربين لمدة 14 ساعة على الحدود السورية

كشف الجيش الأردني أن قواته خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا، لمدة 14 ساعة على الأقل.

جاء ذلك في بيان للجيش على موقعه الرسمي، الثلاثاء، تعقيبا على العملية التي جرت أمس الاثنين.

وذكر الجيش أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، اشتبكت مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح أن "عملية الاشتباك انتهت بعد 14 ساعة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية".

وأشار بيان الجيش إلى "تحويل المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة".

ونقل البيان عن قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي، تأكيده "استخدام جميع الإمكانات والقدرات والموارد كافة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، وملاحقة كل من ينوي العبث بمقدراته".

والاثنين، أعلن الجيش الأردني اشتباكه مع مجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا، وقتل وإصابة عدد من المهربين، والقبض على 9، وضبط صواريخ وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة.

وشهد الأردن في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا مع مسؤولين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.