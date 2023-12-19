كتائب القسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية في قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في محاور قتال في وسط وجنوب قطاع غزة؛ ما أسفر عن "قتلى وجرحى".

وقالت "القسام"، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام مساء الثلاثاء، إنها استهدفت "برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة الياسين 105، ومقتل طاقهما".

كما تمكنت في المنطقة ذاتها من ""استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى بقذيفة "TBG" وقذيفتيي "RPG" والاشتباك معها، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدفت "القسام" ناقلة جند وجرافة بقذائف "الياسين 105"، فيما استهدفت "دبابة ميركفاه بعبوة العمل الفدائي"، وفقا للبيانات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة "ميركافا" أخرى وقوة إسرائيلية في خان يونس، مشددة على أنها أوقعت أفرادها "بين قتيل وجريح".

وحتى الساعة 18:40 "ت.غ" لم يعقب الجيش الإسرائيلي على بيانات "القسام"، غير أنه أعلن الثلاثاء عن مقتل جندي شمال قطاع غزة، ما رفع عدد قتلاه إلى 464 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفّت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 قتيلا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب سلطات القضاع والأمم المتحدة.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة.