إسماعيل هنية يلتقي وزير الخارجية الإيراني في الدوحة

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، بأن عبد اللهيان وصل إلى الدوحة، مساء الثلاثاء، في زيارة تركز على بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه فور وصوله إلى الدوحة التقى مع هنية، دون تفاصيل أكثر حول مجريات اللقاء.

وذكرت الوكالة، بأن وزير الخارجية الإيراني سيجري مشاورات مع المسؤولين القطريين ويستعرض أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين والحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، شنت جماعات موالية لإيران، بينها "حزب الله" في لبنان والحوثيون في اليمن وجماعات أخرى في الجارتين العراق وسوريا، هجمات محدودة على أهداف إسرائيلية وأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 قتيلا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت "حماس" نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.