بحضور لافروف.. انطلاق منتدى التعاون العربي الروسي في مراكش المغربية

انطلق في مدينة مراكش المغربية، اليوم، منتدى التعاون العربي الروسي السادس، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف.

واختير المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال الدورة المنصرمة التي انعقدت في أبريل/نيسان بالعاصمة الروسية موسكو عام 2019.

وتبحث هذه النسخة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي، وفقا للممارسات الجاري بها العمل.

وقال لافروف في كلمته إن مواقف روسيا والدول العربية متطابقة إزاء حل النزاع في الشرق الأوسط.

وأضاف وفق ما نقل عنه إعلام روسي، أن موسكو "تواصل بذل الجهود لنقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى القناة الدبلوماسية".