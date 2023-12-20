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بحضور لافروف.. انطلاق منتدى التعاون العربي الروسي في مراكش المغربية

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 20.12.2023 14:59
آخر تحديث في 20.12.2023 15:16
انطلاق منتدى التعاون العربي الروسي بحضور لافروف. مراكش. 20/12/2023 الأناضول انطلاق منتدى التعاون العربي الروسي بحضور لافروف. مراكش. 20/12/2023 (الأناضول)

انطلق في مدينة مراكش المغربية، اليوم، منتدى التعاون العربي الروسي السادس، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف.

واختير المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال الدورة المنصرمة التي انعقدت في أبريل/نيسان بالعاصمة الروسية موسكو عام 2019.

وتبحث هذه النسخة قضايا التعاون بين روسيا والعالم العربي، وفقا للممارسات الجاري بها العمل.

وقال لافروف في كلمته إن مواقف روسيا والدول العربية متطابقة إزاء حل النزاع في الشرق الأوسط.

وأضاف وفق ما نقل عنه إعلام روسي، أن موسكو "تواصل بذل الجهود لنقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى القناة الدبلوماسية".

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