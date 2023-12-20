منتدى التعاون العربي الروسي يحذر من "تهجير إسرائيلي قسري" للفلسطينيين

أدان منتدى التعاون العربي الروسي الذي انعقد بمدينة مراكش المغربية، الأربعاء، حرب إسرائيل "العدوانية" على قطاع غزة، محذراً من عزمها "التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في إعلان مشترك، صادر في ختام أعمال المنتدى الذي استمر ليوم واحد.

وطالب المنتدى بـ"إعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

وحذر المنتدى العربي الروسي من "ارتكاب إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأدان "استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والبنى التحتية، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني"

وأشار إلى "ضرورة حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "السلام والاستقرار الإقليمي، لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، مع الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب الآجال".

ودعا المنتدى لـ"تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية في هذا الصدد، من خلال إنشاء صيغة وساطة متعددة الأطراف، تتمتع فيها دول الشرق الأوسط وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدور رائد".

وانطلقت في مدينة مراكش المغربية، الأربعاء، أعمال منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويبحث المنتدى الذي تم إطلاقه قبل 12 سنة، التعاون بين الدول العربية وروسيا، فضلا عن استضافته لقاءات عمل وندوات، يتخللها توقيع اتفاقيات ثنائية.‎

وكان مقررا عقد المنتدى في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قبل تأجيله بطلب من روسيا، ما أرجعته تقارير إعلامية مغربية آنذاك، لوجود "أزمة صامتة" بين الرباط وموسكو، دون توضيح رسمي.

وشارك في الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد، عدد من وزراء خارجية الدول العربية، منها مصر والبحرين وفلسطين والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا.