منظمة الصحة العالمية: لا مستشفيات عاملة في شمال غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن "شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات عاملة بسبب نقص الموارد وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر".

وقال ممثل "الصحة العالمية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، عبر رابط فيديو، إن "المنظمة لا تزال تؤوي آلاف النازحين".

وأكد بيبركورن على أنه "لم يعد هناك مستشفيات عاملة في الشمال، وكان المستشفى الأهلي آخر المستشفيات، ولكنه الآن يعمل بشكل طفيف، وما زال يعالج المرضى ولكن لا يستقبل حالات جديدة".

وأشار إلى أن "9 فقط من أصل 36 منشأة صحية تعمل بشكل جزئي في كامل قطاع غزة، وجميعها تقع في الجنوب".

ولفت بيبركورن إلى أن المستشفى الأهلي يشهد "فوضى عارمة، وازدحاماً تاماً، و(يقع في) منطقة كوارث".

وأوضح بيبركورن أنه "تم اعتقال أكثر من 20 من العاملين بالمستشفى الأهلي، الاثنين"، قائلا إنه "تم إطلاق سراح 6 منهم، وأجبروا على الانتقال إلى الجنوب"، مؤكداً أنه "لا معلومات بشأن من تبقى من المحتجزين".

كما حث جميع أطراف النزاع على "احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية العاملين الصحيين، والمرضى، والمرافق الصحية، وسيارات الإسعاف في جميع الأوقات".

وشدد بيبركورن على أن مستشفيين كبيرين في جنوب غزة يعملان "بثلاثة أضعاف" طاقتهما السريرية.

ووفقاً للمسؤول الأممي، يقدر عدد النازحين بأكثر من 1.9 مليون، أو 85 بالمئة من السكان، نصفهم أطفال، فيما يلجأ أكثر من 1.4 مليون منهم إلى مرافق الأونروا والأماكن العامة الأخرى، بما في ذلك المستشفيات.

واختتم بيبركورن حديثه بالقول إن "136 من موظفي الأونروا قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.