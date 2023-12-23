ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20 ألفاً و258

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، السبت، إلى "20 ألفاً و258 شهيداً و53 ألفا و688 جريحا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب بيان لوزارة الصحة في غزة.

وأفادت الوزارة، في البيان، أنه تم تسجيل "201 شهيدا و368 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة الجمعة، هي "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا".

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الصحفيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغت 100 صحفي.

وقال الإعلام الحكومي، في بيان عبر "تيليغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي، في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)".

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دماراً ضخماً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.