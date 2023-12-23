فيضانات تغمر عشرات السيارات في شوارع بيروت

أدت سيول جارفة في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، إلى غمر عشرات السيارات في شوارع المدينة، وذلك إثر فيضان "نهر بيروت" ليل الجمعة.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن عشرات السيارات غرقت في سيول جارفة عند تقاطع "الدورة ـ الكرنتينا" شرقي العاصمة بيروت، عقب سيول عنيفة ضربت العاصمة بعد منتصف ليل الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مياه السيول وهي تغمر عشرات السيارات بشكل شبه كامل، من بينها شاحنة تابعة لفرق الإطفاء.

وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية، عبر منصة "إكس"، بقطع جميع الطرقات المؤدية إلى منطقة سوق السمك والكرنتينا بسبب تجمع الوحل والمياه.

وفي اتصالين هاتفيين أجراهما مع محافظ بيروت مروان عبود، ورئيس البلدية عبد الله درويش، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إرسال جرافات بشكل عاجل لمعالجة "الوضع الطارئ" عند مصب نهر بيروت.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إن "ميقاتي تابع مع الوزارات والإدارات المعنية موضوع العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان والمعالجات القائمة للحد من أضرارها (.. ) واطمأن لعدم وجود أضرار بشرية".

من جانبه، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن سبب فيضان نهر بيروت هو "عدم انسياب مياهه نحو البحر نتيجة عدم تنظيف مجراه".

وذكر حمية في بيان: "يظهر بوضوح عدم انسياب مياه نهر بيروت نحو البحر، بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه، ما أدى إلى فيضان المياه نحو منطقة الكرنتينا".

كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن عناصرها أنقذوا مواطنين حوصروا داخل سياراتهم وداخل أبنية سكنية في المنطقة ذاتها.

ومنذ مساء الخميس الماضي، يشهد لبنان منخفضاً جوياً أدى إلى تدني درجات الحرارة، وتساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.