استشهاد 70 فلسطينياً بمخيم المغازي وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأحد، استشهاد 70 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، على منصة تلغرام، أكد فيه: "ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدا".

وذكر القدرة، في بيان آخر، أن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ يتجمع فيه عدد من العائلات من أماكن مختلفة".

من جانبه، تحدث المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، عن "عشرات الإصابات في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم المغازي، حيث قصف 4 منازل مأهولة".

وتعليقا على قصف مخيم المغازي، قالت حركة حماس في بيان، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب هذا المساء مجزرة مروعة في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة بقصفه عدة منازل".

وأشارت إلى أن هذا جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل".

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول قصف مخيم المغازي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفا و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.