جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده، فجر الاثنين، في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه (المعلن عنهم) منذ بداية الحرب إلى 489.

وقال الجيش، في بيان: "قتل جنديان في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية".

وذكر أن الجنديان هما: "نيتاي ميسيلز (30 عاماً)، وهو مقاتل مدرع في اللواء الضارب الرابع عشر، في معركة شمال قطاع غزة، وراني تمير (20 عاماً) مقاتل في الكتيبة 50 بلواء ناحال".

وأشار إلى ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط إلى 489 منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

ومساء الأحد، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، مقتل 48 جندياً إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتدمير 35 آلية عسكرية في معارك بقطاع غزة خلال الـ 4 أيام الماضية.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، استعادة جثث 5 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن نفس العدد من الأسرى، جراء الغارات الإسرائيلية، مرجحة مقتلهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الجيش، دانيال هاغاري، بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية "اكتشفت شبكة أنفاق في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة، وانتشلت منها 5 جثث لأسرى إسرائيليين قتلوا فيها".

والسبت، رجح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات على غزة، وذلك بعد فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفاً و424 شهيداً، و54 ألفا و36 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.