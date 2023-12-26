بغداد تدين استهداف القوات الأمريكية مواقع عسكرية عراقية

أدانت بغداد، الثلاثاء، استهداف القوات الأمريكية مواقع عسكرية في العراق، ووصتفه بأنه "فعل عدائي واضح ومساس مرفوض بالسيادة العراقية".

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبر منصة "إكس".

وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي استهدف 3 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق، رداً على هجوم طال قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.

وذكر البيان: "تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة".

وأضاف: "سبق أن تمّ تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر".

وتابع: "في الوقت نفسه، تدين الحكومة العراقية ما جرى فجر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرّد".

وبينما أكدت السلطات الأمريكية أن الاستهداف لم يمسّ بأي مدني، لفتت الحكومة العراقية في بيانها إلى أنه "أدى إلى استشهاد منتسب (للقوات العراقية) وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون".

ووصف المكتب الحكومي الاستهداف بأنه "فعل عدائي واضح، وغير بنّاء، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأمريكي في تعزيز العلاقات مع العراق".

وأكد أن "هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي قبل كل شيء تمثل مساسًا مرفوضًا بالسيادة العراقية".

وأردف أن القوات الأمنية العراقية نجحت في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، و"تحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية التي لم تعد تشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي".

وختم المكتب الحكومي بيانه بالتشديد على أن "المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات الغالية".

ومساء الاثنين، أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، بوقوع إصابات وتعطل العمل في مطار أربيل المدني (شمال)، إثر "سقوط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من المطار".

والاثنين، أعلنت حكومة إقليم كردستان شمال العراق، تعرض قاعدة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وسبق أن أعلن تشكيل يسمى "المقاومة الإسلامية العراقية"، المعروف بأنه أحد المليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق، في بيانات، عن تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطاري "عين الأسد" و"أربيل" غربي العراق، وكذلك على تل البيدر شمال سوريا، وقاعدة التنف جنوب سوريا.