تضامناً مع أطفال غزة.. فنانة فلسطينية تجسد "المسيح" في حاضنة ببيت لحم

جسدت الفنانة الفلسطينية رنا بشارة، الطفل "يسوع" في حاضنة أطفال أمام كنيسة المهد بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، تضامناً مع أطفال غزة الذين يقتلون ويموتون في الحاضنات جراء الحرب الإسرائيلية.

وسجي الطفل يسوع في الحاضنة على الكوفية الفلسطينية الملطخة بالدماء، في عمل الفنانة الفلسطينية.

وقالت بشارة، وهي من بلدة ترشيحا داخل فلسطين المحتلة، "جئت إلى بيت لحم لوضع هذا المجسم أمام كنيسة المهد، مهد المسيح وبالقرب من المغارة التي ولد فيها".

وأضافت، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "يوم ميلاد الطفل يسوع قتل الرومان آلاف الأطفال وفي ذكرى ميلاد المسيح بعد 2023 عاماً يقتل أطفال فلسطين في قطاع غزة".

وتابعت: "جئت لبيت لحم من أجل السلام، وأقول أوقفوا الحرب، الميلاد قتل بسبب القنابل الإسرائيلية التي تقتل في غزة الناس والأطفال".

وأوضحت بشارة أنه "في كل دقيقة تستمر فيها الحرب يقتل فيها أطفال".

ويشهد الفلسطينيون هذا العام عيد الميلاد دون أي مظاهر احتفالية، واقتصرت الفعاليات على المراسم الدينية.

وخلت مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح جنوبي الضفة الغربية هذا العام من زينة الميلاد، ونظمت فعالية الميلاد تحت الأنقاض بدلا من إنارة شجرة الميلاد التي لم تشيد هذا العام أيضا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مخلفاً حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيداً و54 ألفا و536 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.