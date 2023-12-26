مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال بقصف روسي على إدلب السورية

قتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلة روسية، مساء الاثنين، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وبحسب مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، أقلعت 3 مقاتلات روسية من مطار حميميم في محافظة اللاذقية، الاثنين الساعة 21.15 بالتوقيت المحلي (+3 ت.غ)، وقصفت بلدة أرمناز في إدلب.

ووفق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، في القصف الروسي الذي استهدف منزلهم في مزرعة "علاتا" شرقي بلدة أرمناز في ريف إدلب الغربي.

كم أصيب طفل آخر بجروح، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب من المنطقة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.