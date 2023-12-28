إسرائيل تعلن مقتل ضابطين وجندي وإصابة 3 وسط توسيع عملياتها في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان: "قتل ضابطين وجندي وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في معارك وسط وجنوبي قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتلهم.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم الإعلان عنهم خلال الثماني والأربعين الساعة الماضية إلى 11 جنديا وضابطا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء، مقتل 8 ضباط وجنود.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 501 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.