"كتائب القسام": وقف العدوان "أولوية" ولن نقبل بصفقات دون تحققه

قالت "كتائب القسام"، مساء الخميس، إن "وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أولوية" بالنسبة لها، مجددة موقفها الرافض لأي صفقة تبادل أو مفاوضات دون تحقق هذا الشرط.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لأبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بثتها قناة "الجزيرة" الفضائية.

وأعلن أبو عبيدة، في الكلمة المسجلة، تمكن مقاتلي الحركة "من تدمير أكثر من 825 آلية عسكرية بين ناقلة جند ودبابة وجرافة وشاحنة ومركبة، منذ بداية بدء العدوان البري (في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".

وأضاف: "أولويتنا وقف العدوان على شعبنا في غزة ولا يتقدم عليه أي أولوية".

وشدد قائلاً: "لن نقبل بأي صفقات تبادل أو طروحات قبل وقف العدوان على شعبنا بغزة بشكل كامل".

وكان القيادي بـ"حماس" أسامة حمدان، قال خلال مؤتمر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت قبيل دقائق من بث كلمة أبو عبيدة، إن حركته منفتحة على "أي مقترحات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي".

وتأتي تصريحات حمدان وأبو عبيدة بعد ساعات من إعلان مصري رسمي بشأن تقديم القاهرة إطار مقترح لإنهاء الحرب المتواصلة ضد قطاع غزة وحقن الدماء، والذي يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، تنتهي بوقف إطلاق النار.

وكانت مصر قالت عبر رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) ضياء رشوان، إنها "لم تتلق أي رد رسمي" من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي إزاء مقترحها بشأن حقن الدماء في غزة ووقف الحرب.

وفي أكثر من مرة، اشترطت حركة "حماس" تحقيق وقف إطلاق النار الكامل في غزة، لبدء مسار مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، إنه يجري اتصالات من أجل إعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل في غزة، دون الإفصاح عن مضمون الاتصالات والأطراف التي تشملها.

وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" 71 أسيرة و169 طفلا.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وعلى صعيد آخر، قال "أبو عبيدة" إن مقاتلي القسام "كبدوا العدو خسائر كبيرة في مناطق توغله وحقق قتلى في صفوف جنوده".

وأضاف: "نفذنا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة للعدو بآلياته وجنوده، واستهدفنا 3 مروحيات للعدو بصواريخ مضادة للطائرات خلال اليومين الماضيين".

وتتواصل الاشتباكات الضارية بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور توغلها شمالي قطاع غزة، والمناطق الشرقية جنوب القطاع، وسط استمرار القصف البري والجوي العنيف والذي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.