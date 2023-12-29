إسرائيل تقصف محيط دمشق ومحافظة السويداء

قصفت إسرائيل الخميس مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة دفاع النظام السوري ووسائل إعلام رسمية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

ولم تعلن الوزارة عن خسائر بشرية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

وأفاد التلفزيون السوري بوقوع "عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية استهدفت موقعاً للدفاع الجوي السوري في محافظة السويداء جنوب البلد، وكذلك قرب مطار دمشق الدولي.

وأضاف المرصد أن الهجوم قرب المطار جاء "بعد يوم كامل من إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة".

وخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة أكثر من مرة بعد أن استهدفته غارات إسرائيلية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد ساعات فقط من استئناف الرحلات الجوية في أعقاب هجمات مماثلة في الشهر السابق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن المطار لم يتضرر في القصف الأخير.

تشن إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية استهدفت في المقام الأول القوات المدعومة من إيران ومن بينها حزب الله اللبناني وكذلك مواقع للجيش السوري.