ضربات جوية مجهولة على مواقع ميليشيا إيرانية في البوكمال شرقي سوريا

قصفت "مقاتلة مجهولة" مواقع وموكباً تابعة لميلشيات مدعومة إيرانياً في منطقة البوكمال، محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

كما استهدفت الضربات الجوية 4 مواقع تابعة للمجموعات نفسها التي تقاتل في صفوف جيش النظام السوري بدير الزور.

وخلفت الغارات الجوية قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير بعض المركبات العسكرية التي كانت تستخدمها.

وشهدت الفترة الأخيرة تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مجهولة المصدر، ضد قواعد عسكرية أمريكية في مناطق التنف والمالكية القريبة من الحدود السورية العراقية، وفي بعض مناطق محافظات الحسكة ودير الزور شرقي سوريا.

وتقوم الميليشيات باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، بين الحين والآخر عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتخضع المناطق الواقعة شرق نهر الفرات من محافظة دير الزور، لاحتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي المدعوم أمريكيا، فيما تخضع المناطق المتبقية من ريف دير الزور، لسيطرة قوات النظام السوري والمجموعات المدعومة إيرانيا.