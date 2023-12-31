ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21 ألفاً و822

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب إعلان لوزارة الصحة في القطاع، الأحد.

وأفادت الوزارة، في بيان عبر منصة تيليغرام، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21٫822 شهيداً، و56٫451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة".

كما خلّفت الحرب الإسرائيلية دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.