أكثر من 48 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2023

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 48 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام 2023 المنصرم.

وذكر مسؤول في دائرة الأوقاف، لوكالة الأناضول: إن 48 ألفا و223 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال العام المنصرم.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن 3086 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وتزداد الاقتحامات بشكل ملحوظ خلال فترات الأعياد اليهودية.

وكانت إسرائيل سمحت أحاديا باقتحامات المستوطنين للمسجد في 2003 رغم احتجاجات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ومطالبتها بوقفها.

ومن جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي خاص) في تقرير حصلت الأناضول على نسخة إن السلطات الإسرائيلية أصدرت 1105 قرار ابعاد خلال عام 2023.

وأضاف: "من بين قرارات الإبعاد 568 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، 412 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، و29 قرار إبعاد عن مدينة القدس".

وذكر أنه رصد "209 عمليات هدم في القدس، شملت كافة البلدات والأحياء في المدينة، ومنها 68 عملية جرت خلال فترة الحرب" التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ورصد المركز 3261 حالة اعتقال في مدينة القدس خلال 2023، بينها "53 طفلا -أقل من جيل المسؤولية، 643 فتى، 165 من الإناث".

ولفت أن "987 حالة اعتقال سجلت منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام".

وأشار إلى أنه رصد مقتل 21 فلسطينياً من سكان المدينة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العام 2023.

ولفت أن 14 منهم قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويصر الفلسطينيون على أن مدينة القدس الشرقية هي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها، الشرقي والغربي، عاصمة لها.