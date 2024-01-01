ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 21 ألفا و978 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 21 ألفا و978 شهيداً و57 ألفا و697 جريحاً.

وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن "حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان (الإسرائيلي) ارتفعت إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا".

وأكد القدرة "استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة".

واتهم إسرائيل بـ "تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة"، مؤكدا العمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.

وبحسب القدرة، يجري البحث "مع المؤسسات الأممية لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع".

وذكّر بأن إسرائيل مستمرة في "اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية"، مطالبا المؤسسات الأممية "بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها".

50 ألف حامل و900 ألف طفل دون رعاية

من جهة ثانية، قال القدرة إن هناك 50 ألف سيدة حامل وأكثر من 900 ألف طفل يفتقدون للرعاية الصحية اللازمة بمراكز الإيواء في القطاع.

وأوضح أن "الظروف الصحية والانسانية لأكثر من 1.9 مليون نازح كارثية وقاهرة".

وأشار إلى أن النازحين في القطاع "يتعرضون لمخاطر المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية نتيجة انعدام المأوى المناسب والماء والطعام والدواء في الأماكن التي نزحوا إليها".

وبين متحدث الوزارة أن "50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية، وخاصة ذوات الحمل الخطر، نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية في مراكز الايواء".

كما "يتعرض أكثر من 900 ألف طفل في مراكز الإيواء لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية المعدية والاضطرابات النفسية"، وفق متحدث الوزارة.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بإجراء "تدخلات عاجلة لإنقاذ حياة الأطفال والسيدات الحوامل والمرضى، ومنع الكارثة الصحية والانسانية والنفسية في مراكز الإيواء".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى عشلاات آلاف الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.