الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود بصواريخ أطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إصابة 5 من جنوده جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "أكملت قوات الجيش الإسرائيلي والطائرات المقاتلة والقوات الجوية خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الهجمات في الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان: "في إطار الهجمات، تم تدمير عدد من البنى التحتية الإرهابية إلى جانب المواقع العسكرية التي كان ينشط فيها حزب الله ومواقع إطلاق (صواريخ)، كما تم الهجوم على خلية تنشط في منطقة (بلدة) حولا" اللبنانية.

وتابع: "نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية، وتم إطلاق صافرات الإنذار بمنطقة مدينة كريات شمونة (شمال) عقب الاعتراض".

وقال الجيش إنه رصد "عددا من عمليات الإطلاق (الصواريخ) من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة (مستوطنة) أدميت"، في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح أنه "نتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب خمسة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن "العدو الاسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة على بلدة كفركلا (الحدودية) في قضاء مرجعيون (جنوب لبنان)".

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيان، مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلى الحزب إلى 137 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.