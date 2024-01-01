المحكمة التي تأسست للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري تغلق ملفاتها

أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عمل المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام الأحد.

عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية ووجدت أن ثلاثة أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة مذنبون فيما يتعلق بوفاة الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير / شباط 2005.

أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أحكاما بالسجن المؤبد على الثلاثة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.

حزب الله نفى تورط أعضاء في الجماعة في الهجوم الانتحاري ورفض التعامل مع المحكمة. وأدى التفجير إلى مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226.

قال قضاة المحاكمة إنه لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو سوريا في الهجوم لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سوريا بسحب قواتها من لبنان.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان اليوم الأحد إن إنشاء المحكمة الخاصة كان لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم بعد اعتماد قرار مجلس الأمن عام 2007. وامتد اختصاص المحكمة أيضا ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" باغتيال الحريري.

في بداية عام 2023، مدد غوتيريش ولاية اللجنة حتى 31 ديسمبر / كانون أول "لغرض محدود يتمثل في استكمال المهام غير القضائية المتبقية" و"من أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة". قال غوتيريش أن هذه المهام قد تم إنجازها وتم إغلاق المحكمة.

قال دوجاريك: "الأمين العام يعرب عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاة والعاملون في المحكمة الخاصة على مر السنين". وأضاف أن غوتيريش أعرب عن تقديره أيضا للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة.