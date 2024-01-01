"كتائب القسام" تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بمناطق متفرقة في غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع المسلح لحركة "حماس"، الاثنين، استهدافها آليات وجنود إسرائيليين أوقعتهم بين "قتيل وجريح" بحي التفاح (شمال) ومخيم البريج (وسط) وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت "القسام" في بيانات متفرقة على تيليغرام، استهداف مقاتليها "5 آليات صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة، وتفجير فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق الحي، أوقعتهم بين قتيل وجريح".

وهاجمت عناصر "القسام" تجمعاً لآليات إسرائيلية شرق حي التفاح "بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم".

وفي مخيم البريج وسط القطاع، تمكنت عناصر "القسام" من "قنص جندي شرق المخيم"، بحسب البيان.

كما تمكن مسلحو "القسام" من "استهداف 3 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال خان يونس".

وأعلنت الكتائب "تفجير عين نفق مفخخة في قوة (إسرائيلية) راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

و"إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، عقب تفجير منزل، تم تفخيخه مسبقاً بعبوات ناسفة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن تلك العمليات العسكرية حتى الساعة 16:09 (ت.غ).

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيداً و57 ألفا و697 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.