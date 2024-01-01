هجوم على قاعدة أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا

أفادت مصادر محلية بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الاثنين، لهجوم بمسيرات مجهولة.

وذكرت المصادر، لوكالة الأناضول، أن "قاعدة الشدادي التي تتمركز فيها قوات أمريكية، تعرضت لهجوم بمسيرات مفخخة مجهولة الهوية، دون التأكد من وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم".

ولم تصدر الولايات المتحدة حتى الساعة 22:20 ت.غ أي بيان بشأن الهجوم.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في شمال وشمال شرقي سوريا، منها منطقة التنف وناحية المالكية الحدوديتين مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسيرة مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة أرض-أرض.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات، الواقع تحت احتلال "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.