اشتباكات بين عشائر عربية وتنظيم "واي بي جي" الإرهابي شرق سوريا

شهدت عدة مناطق بمحافظة دير الزور شرق سوريا اشتباكات بين عشائر عربية وتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المدعوم أمريكيًا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، الثلاثاء أن الاشتباكات وقعت في ساعات الليل بريف الشرق وجنوب شرق دير الزور.

وأشارت أن العشائر العربية استهدفت نقاط تفتيش ومقار وعربات تابعة للتنظيم في قرى الشحيل وذيبان والكبر والجرذي وحوايج وصيجان والبصيرة.

وفي أغسطس/ آب العام 2023 خاضت العشائر العربية معارك ضد التنظيم في دير الزور قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات وتمتد إلى محافظات أخرى شمال وشرق سوريا.

ولاحقا، أعلنت العشائر انسحابها من المناطق التي طهرتها من "واي بي جي/ بي كي كي" لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم، وقبلت الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القوات الأمريكية (الوسيطة) في المنطقة.

وبذريعة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، احتل تنظيم "واي بي جي" بدعم أمريكي دير الزور التي يشكل العرب كامل سكانها.

ويقوم التنظيم الإرهابي بتجنيد الأطفال العرب في المناطق التي يسيطر عليها، وإجبارهم على القتال في صفوفه.

ويبيع التنظيم النفط لحكومة النظام السوري بطرق غير مشروعة متجاوزا العقوبات الأمريكية، ويستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطته، ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.