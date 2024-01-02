ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت "جريمة إسرائيلية جديدة"

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الثلاثاء، الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مشدداً على أنه "جريمة إسرائيلية جديدة".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية فإن "مسيرّة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في (منطقة) المشرفية؛ ما أدى إلى سقوط 6 شهداء".

وأكدت "حماس" اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام (لم تسمهما)، الجناح المسلح للحركة، بحسب وكالة "الرأي" الحكومية في غزة.

وقال ميقاتي إن "هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وتابع: "لبنان ملتزم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يسأل عن خرقه وتجاوزه هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا (..) والمطلوب ردعها ووقف عدوانها".

ولإسرائيل تاريخ طويل في اغتيال قيادات للفصائل الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحتى الساعة 18:00 "ت.غ" لم تتبن إسرائيل رسميا عملية اغتيال بيروت، لكنها سبق أن توعدت باغتيال قادة "حماس" في دول بينها بلبنان، ردا على هجوم الحركة ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.