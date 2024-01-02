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هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب إقليم أزيلال شمال المغرب

وكالة الأناضول للأنباء
الرباط
نشر في 02.01.2024 14:37
آخر تحديث في 02.01.2024 15:52
منظر لقرية قريبة من أزيلال، وسط المغرب، 14 فبراير 2018. AP منظر لقرية قريبة من أزيلال، وسط المغرب، 14 فبراير 2018. (AP)

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، صباح الثلاثاء، إقليم أزيلال شمال المغرب، حسب بيان للمعهد المغربي للجيوفيزياء.

وذكر البيان أن الهزة سُجلت عند الساعة 07:37 (ت.غ) وبلغت قوتها 5.1 درجات، دون الحديث عن خسائر مادية أو ضحايا بشرية.

ونقل التلفزيون الرسمي تصريحات لمدير المعهد، ناصر جبور، قال فيها إن "الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم الثلاثاء في إقليم أزيلال، جاءت نتيجة للزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز (شمال) في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي".

ولفت جبور إلى أن الهزة الأرضية، التي حدد موقعها بقرية آيت محمد بإقليم أزيلال، سجلت على عمق 13 كيلومترات.

وأوضح أن هذه الهزة الأرضية هي "الأقوى في المغرب بعد زلزال الحوز".

وقال جبور إن هذه الظاهرة "يمكن أن تتكرر على المدى القصير، حيث يشهد المغرب باستمرار نشاطا زلزاليا، غير أنه لا يوجد ما يدعو للقلق"، موصيا بـ"التحلي بالهدوء".

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