هنية: منفتحون على "حكومة وحدة وطنية" لإدارة غزة والضفة الغربية

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الثلاثاء، انفتاح حركته على تشكيل "حكومة وحدة وطنية" فلسطينية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لهنية، هي الأولى له بعد زيارته للعاصمة المصرية القاهرة في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي بحث فيها تطورات الحرب في غزة ووقف العدوان.

وقال هنية: "الحركة تلقت العديد من المبادرات تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي من جهات وشخصيات فلسطينية وعربية؛ حريصة على القضية".

وأضاف: "أكدنا أننا منفتحون على كافة المكونات الوطنية لإعادة بناء المرجعية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، عبر الخيار الديمقراطي إلى جانب الاتفاق على حكومة وطنية للضفة والقطاع".

وجدد تأكيد حركته على أهمية "العمل على أساس برنامج المقاومة والثوابت وفي مقدمتها الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير".

وشدد هنية على أن قطاع غزة "لن يشهد حالة فوضى أو فراغ إلى أن يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية لإدارة القطاع والضفة".

وتابع: "الأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليا والمؤسسات الحكومية تقوم بجهدها بالإمكانات المتاحة في ظل الحرب والعدوان".

يتبع...