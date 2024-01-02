31 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي في آخر 24 ساعة

أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي إصابة 31 جنديا وضابطا في الساعات الـ 24 الماضية، في قطاع غزة.

وطبقا لمعطيات الجيش المنشورة على حسابه الإلكتروني اليوم، ارتفع إجمالي عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2265.

وتفيد معطيات الجيش بأن من بين جرحى اليوم الـ31، هناك 18 أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة (بدأت في 27 أكتوبر الماضي)، دون تحديد مواقع إصابة الجنود والضباط الآخرين.

كما تفيد عن ارتفاع إجمالي عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، الثلاثاء، إلى 983 من 965 أمس الاثنين.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى، فارتفع عددهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 507، بينهم 173 قتلوا بالمعارك البرية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ينشر أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.