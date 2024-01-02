القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

31 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي في آخر 24 ساعة

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 02.01.2024 16:17
دبابة إسرائيلية تتدحرج على شاحنة مقطورة في موقع على طول الحدود مع قطاع غزة وجنوب إسرائيل. 2 يناير 2024 الفرنسية دبابة إسرائيلية تتدحرج على شاحنة مقطورة في موقع على طول الحدود مع قطاع غزة وجنوب إسرائيل. 2 يناير 2024 (الفرنسية)

أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي إصابة 31 جنديا وضابطا في الساعات الـ 24 الماضية، في قطاع غزة.

وطبقا لمعطيات الجيش المنشورة على حسابه الإلكتروني اليوم، ارتفع إجمالي عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2265.

وتفيد معطيات الجيش بأن من بين جرحى اليوم الـ31، هناك 18 أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة (بدأت في 27 أكتوبر الماضي)، دون تحديد مواقع إصابة الجنود والضباط الآخرين.

كما تفيد عن ارتفاع إجمالي عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، الثلاثاء، إلى 983 من 965 أمس الاثنين.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى، فارتفع عددهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 507، بينهم 173 قتلوا بالمعارك البرية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ينشر أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، صباح الثلاثاء، إقليم...
مختارات