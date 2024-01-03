مسيرة مجهولة تستهدف قاعدة أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوري

تعرضت قاعدة الشدادي التي تتمركز فيها قوات أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا، لهجوم بمسيرة انتحارية مجهولة، مساء الثلاثاء.

ولم يعرف إن أسفر الهجوم عن خسائر بشرية أم لا، كما لم يصدر أي بيان بعد من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعرض محيط قاعدة الشدادي لهجوم صاروخي، كما تعرضت القاعدة لهجوم بمسيرات مجهولة، أمس الاثنين.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي شمال وشمال شرقي البلاد، منها منطقة التنف وناحية المالكية الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسيرة مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة أرض ـ أرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية وعبر مسيرات مسلحة على القواعد الأمريكية شرقي نهر الفرات، الواقع تحت احتلال "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.