ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل في الضفة إلى 5630

ارتفعت حصيلة الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 5630، بعد اعتقال 30 شخصا في أنحاء مختلفة.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص) .

وقالت المؤسستان، في البيان، إن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت الخميس، 30 مواطنا، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 5630 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي".

وتركزت اعتقالات اليوم (الخميس) في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات بمحافظات وطولكرم وطوباس ونابلس وجنين، والخليل وبيت لحم.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ فجر الأربعاء، عملياته في مدينة طولكرم، ويعتقل العشرات ويحقق معهم ميدانيا، فيما لم يتسن معرفة عدد المعتقلين في المدينة ومخيماتها.

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا والجرحى، ومئات المعتقلين.