تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، أمراً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً للحكومة.

وبحسب الأمر الأميري، فإن الشيخ محمد صباح السالم الصباح مكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويعد هذا هو أول تعيين لرئيس وزراء في عهد أمير البلاد الجديد، الذي تولى منصبه في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، إثر وفاة الأمير نواف الأحمد.

وولد الشيخ محمد صباح السالم الصباح عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "هارفارد" الأمريكية.

وشغل مناصب عديدة أكاديمية وسياسية، منها سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية.