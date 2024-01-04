مقتل 4 عناصر من "حزب الله" في قصف متبادل مع إسرائيل

قُتل 4 من عناصر حزب الله اللبناني في موجة جديدة من القصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود جنوبي لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 147 قتيلاً منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب إعلان الحزب.

ونعى حزب الله "إبراهيم عفيف فحص، وحسين هادي يزبك، وهادي علي رضا، وحسين علي محمد غزالة، والذين "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، بحسب بيانات منفصلة.

وبذلك، ارتفع عدد قتلى "حزب الله" إلى 147؛ جراء قصف متبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر، وفقا لرصد الأناضول.

وفي بيانات أخرى، أعلن "حزب الله"، الخميس، أنه استهدف نقطة ‏الجرداح (قبالة بلدة الضهيرة اللبنانية) وتموضعات ‏لجنود إسرائيليين في شتولا (قبالة بلدة عيتا الشعب) ومحيط موقع المنارة وموقع المطلة، وحقق "إصابات مباشرة".

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مسيرّة إسرائيلية "نفذت عدوانا جويا على (بلدة) محلة عقبة صلحا عند على أطراف مدينة بنت جبيل".

كما "أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني، ملقية صاروخين من نوع جو-أرض، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط تلة حمامص وسهل مرجعيون والوزاني، وأطراف كفركلا والطيبة جنوب لبنان"، بحسب الوكالة.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق الفاصل.