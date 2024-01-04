وزير الدفاع الإسرائيلي: الفلسطينيون هم من سيُديرون شؤون قطاع غزة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، بقوله إن الفلسطينيين هم من سيديرون شؤون قطاع غزة، شرط ألا يكونوا "معادين لدولة إسرائيل ولا ينشطون ضدها".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله "إسرائيل لن تسيطر مدنيا على غزة في اليوم التالي للحرب".

وأضاف أن "من سيتحمل المسؤولية في غزة هي جهات فلسطينية، شرط ألا تكون معادية لدولة إسرائيل ولا يمكنها العمل ضد إسرائيل".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن أي جهة فلسطينية أخرى غير حركة "حماس" مرشحة لأن تدير شؤون القطاع في اليوم التالي للحرب.