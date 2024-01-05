البحرية الهندية تتدخل لمنع محاولة خطف ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا في بحر العرب

قالت البحرية الهندية إنها نشرت سفينة وطائرة دورية في بحر العرب بعد محاولة اختطاف على متن ناقلة بضائع ترفع العلم الليبيري، حسبما أعلنت الجمعة.

قالت البحرية في بيان إن السفينة أرسلت رسالة على بوابة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة تشير إلى أن خمسة إلى ستة مسلحين مجهولين صعدوا على سطحها مساء الخميس.

قال البيان إن البحرية حولت مسار سفينة منتشرة لعمليات الأمن البحري لمساعدة السفينة. لم تحدد هوية السفينة، لكن تقارير إعلامية قالت إنها السفينة ليلا نورفولك.

قالت البحرية إن طائرة دورية حلقت فوق السفينة في وقت مبكر من يوم الجمعة وأجرت اتصالات مع الطاقم وتأكدت من أنهم بخير. تواصل الطائرة مراقبة تحركات السفينة وتتوجه السفينة البحرية للمساعدة.

قال القائد ميهول كارنيك، المتحدث باسم البحرية، إن أفراد الطاقم قالوا إنهم كانوا في غرفتهم المحصنة وكانوا يديرون السفينة من هناك.

وأضافت البحرية أنه يتم مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الوكالات الأخرى في المنطقة.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. كانت هناك مخاوف متزايدة حول الشحن في المنطقة في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون.