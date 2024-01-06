ميقاتي: أي تفجير واسع جنوبي لبنان سيمتد ليشمل المنطقة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إن "أي تفجير واسع النطاق جنوبي بلاده سيمتد ليشمل كامل المنطقة".

وجاء كلام ميقاتي خلال استقباله مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيروت، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأضاف ميقاتي: "إننا طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار، ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوبي لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل".

وشدد "على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701" مؤكدا أن تطبيقه كاملا "يستوجب أولا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

وعلى صعيد متصل، دعا ميقاتي إلى "العمل من أجل إرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".

والجمعة، وصل بوريل إلى بيروت، في زيارة تستمر حتى الأحد يناقش خلالها الوضع جنوبي لبنان وأهمية تجنب التصعيد الإقليمي، وفق بيان سابق للاتحاد الأوروبي.