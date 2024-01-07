"في خيمة تراثية".. ولي العهد السعودي يبحث مع مسؤولين أمريكيين علاقات التعاون

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر، وأعضاء اللجنة، علاقات التعاون بين البلدين، وذلك داخل خيمة تراثية بالمخيم الشتوي في مدينة العلا السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال بن سلمان لوارنر، وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بالمخيم الشتوي في مدينة العلا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجرى الاستقبال في خيمة تراثية، ظهر فيها المجتمعون جلوسا على الأرض في مجلس عربي تقليدي.

وخلال الاستقبال جرى "استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفق الوكالة السعودية.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني.

كما حضر الاستقبال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير واشنطن لدى الرياض مايكل راتني وأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وأنغس كنغ، وجون كورنين وكريستين غليبراند وجون أوسوف ومارك كيلي.