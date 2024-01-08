إسرائيل: انفجار صاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة "كريات شمونه"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، انفجار صاروخ مضاد للدبابات، أطلق من لبنان، في مستوطنة "كريات شمونه" قرب الحدود اللبنانية، دون وقوع إصابات أو انطلاق صافرات الإنذار.

وقالت إذاعة الجيش: "انفجر صاروخ مضاد للدبابات في كريات شمونة دون وقوع إصابات، ولم يتم إطلاق أي إنذار".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على الحادث، ولكنه أفاد في تدوينة على منصة "إكس"، الإثنين، بأنه خلال (ساعات) الليل "هاجم سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وأوضح: "قصفت طائرات سلاح الجو ليلاً مجمعاً عسكرياً لتنظيم حزب الله في منطقة قرية مارفين، كما هاجمت منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة قرية عيتا الشعب".

وأضاف أنه "خلال اليوم الماضي (الأحد)، هاجمت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو منصة أطلق منها النار على أراضي إسرائيل، كما هاجمت مروحية قتالية منطقة أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات تجاه إسرائيل" دون مزيد من التفاصيل.

وتصاعدت حدة القصف المتبادل على جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية خلال الأيام الماضية، كان آخرها تأكيد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن أضراراً لحقت بقاعدة المراقبة الجوية العسكرية "ميرون" (شمال) علي خلفية استهدافها من قبل "حزب الله"، لكن دون أي خطر على استمرارية العمل بها.

والسبت، أعلن "حزب الله" استهدافه قاعدة المراقبة الجوية في منطقة "ميرون"، بـ62 صاروخاً، كرد أولي على اغتيال تل أبيب لنائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري، بالضاحية الجنوبية لبيروت، منذ أيام.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله، شدد علي أن اغتيال العاروري واستهداف الضاحية الجنوبية "لا يمكن أن يمر ولن يكون بلا رد وبلا عقاب والقرار هو للميدان".

ويتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.