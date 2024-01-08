جماعات مدعومة من إيران تهاجم قاعدة أمريكية شرقي سوريا

شنت مجموعات مدعومة من إيران غرب نهر الفرات بسوريا، هجوماً صاروخياً على قاعدة "حقل عمر" التي تتمركز فيها قوات أمريكية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، الاثنين، قولها إن الهجوم نفذته المجموعات الإرهابية المتمركزة في منطقة الميادين في دير الزور، مع ساعات الصباح.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يتم الإعلان عمّا إذا كان الهجوم خلف خسائر بالأرواح، ولم يتم يعلق الجانب الأمريكي بشأن الهجوم.

ومنذ بداية العام الجاري، تم تنفيذ ما لا يقل عن 5 هجمات على القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية بسوريا بصواريخ ومسيرات انتحارية مجهولة المصدر.

بالمقابل نفذت آليات جوية مجهولة المصدر، بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر و30 كانون الأول/ديسمبر 2023، ضربات جوية على النقاط والأرتال التي تتواجد فيها المجموعات المدعومة من إيران في قرية السيال والميادين التابعة لمنطقة البوكمال بدير الزور.

ومؤخراً تعرضت القواعد التي ينتشر فيها الجيش الأمريكي في منطقة التنف والمالكية والشدادي بطائرات مسيرة مجهولة المصدر وأسلحة أرض-أرض.

وتهاجم المجموعات المدعومة من إيران، القواعد الأمريكية المتمركزة في الضفة الشرقية لنهر الفرات بالصواريخ والمسيرات المسلحة.

وتخضع أراضي دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات لاحتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة، في حين يخضع وسط المدينة والمناطق الريفية الأخرى لسيطرة النظام السوري والمجموعات المدعومة من إيران.